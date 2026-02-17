mclaren e lego svelano la mcl39 in versione technic

McLaren e Lego hanno annunciato il lancio di un nuovo modello Technic, dedicato alla MCL39 F1, in seguito alla vittoria della monoposto nel campionato mondiale del 2025. La scelta nasce dall’interesse di far rivivere la vettura attraverso un kit dettagliato, che permette di ricostruire la monoposto in modo fedele. La collaborazione tra i due marchi punta a coinvolgere sia gli adulti che gli appassionati di corse, offrendo un’esperienza di costruzione coinvolgente e appagante.

un nuovo modello lego technic rende omaggio alla mcl39 f1, monoposto campione del mondiale 2025, offrendo agli adulti e agli appassionati di sport motoristici un’esperienza di assemblaggio completa. il set, in scala 1:8 e con oltre 1.600 pezzi, riproduce fedelmente i dettagli e le funzioni meccaniche della vettura vincente, consentendo di osservare da vicino come l’ingegneria si traduca in prestazioni e precisione. ogni fase della costruzione mette a fuoco i principi tecnici che hanno guidato il successo della McLaren in stagione, offrendo una riproduzione tangibile e coinvolgente dell’iconico modello da corsa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

