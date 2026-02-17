Mazzocchi | 25 gol subiti? Sicuramente stiamo avendo delle difficoltà non si può vincere sempre

Mazzocchi ha spiegato che il Napoli ha subito 25 gol quest’anno a causa di alcune lacune difensive evidenti. In un’intervista esclusiva a Radio CRC, ha aggiunto che la partita contro la Roma è stata molto intensa dal punto di vista fisico, con entrambe le squadre che hanno dato tutto per ottenere un risultato positivo. Durante il match, i giocatori hanno combattuto con forza, senza risparmiare energie, per cercare di ottenere almeno un pareggio.

MAZZOCCHI IN ESCLUSIVA A RADIO CRC: «Napoli-Roma è stata una gara fisica: abbiamo lottato con le unghie e con i denti per conquistare almeno il pari. Questo gruppo non si abbatte mai, ha tanti valori. Vergara? Vi dico cosa gli ho detto» Il calciatore del Napoli, Pasquale Mazzocchi, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, emittente partner della Ssc Napoli. Di seguito le sue parole: “In Napoli-Roma non penso ci sia mancato nulla, è stata una gara molto fisica con tanti contrasti vinti da una parte e dall’altra. Loro, secondo me, hanno interpretato alcune parti della gara meglio di noi, ma credo che con tutte le difficoltà che stiamo affrontando abbiamo dimostrato di cercare con le unghie e con i denti almeno il pareggio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

