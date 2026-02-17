Maxi cantieri per Trobbia e Naviglio Investimento da 1,5 milioni di euro E a fine anno arriva l’asciutta totale
Il Consorzio Est Ticino Villoresi ha stanziato 1,5 milioni di euro per grandi lavori su Trobbia e Naviglio, a causa dell’aumento delle criticità legate alle piene. I cantieri coinvolgono il consolidamento delle sponde e la regimazione dei torrenti, con interventi specifici sul sifone del Trobbia all’innesto con il Naviglio Martesana, tra Gessate e Bellinzago. Sono previste anche operazioni di pulizia e manutenzione, concentrate soprattutto a Gorgonzola e Inzago. Il progetto, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, mira a rafforzare il territorio in vista delle
Consolidamento sponde e regimazione di torrenti, opere idrauliche, pulizia e manutenzioni, pubblicato il triennale delle opere pubbliche del Consorzio Est Ticino Villoresi, e c’è molta Martesana: fra i maxi interventi il rifacimento del sifone del Trobbia all’innesto con il naviglio Martesana a Gessate e Bellinzago e una serie di interventi di consolidamento spondale soprattutto a Gorgonzola e a Inzago. Sarà, salvo contrordini, asciutta totale e lunga. La data del prosciugamento non è ancora ufficializzata: l’ipotesi quella di procedere in autunno e fino alla primavera del 2027. L’elenco delle opere in programma su canali e corsi d’acqua secondari a carico del Consorzio Est Ticino Villoresi è cospicuo: dal 2026 al 2028 un totale d’investimento che supera i 53 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
