Maurizio Marchetto | il guru dello speed skating italiano tra passato e presente

Maurizio Marchetto ha contribuito a far crescere lo speed skating in Italia, perché ha allenato numerosi campioni e portato avanti progetti di sviluppo. Negli ultimi anni, ha anche organizzato eventi e corsi di formazione, coinvolgendo giovani atleti e appassionati. La sua passione per il pattinaggio si riflette nella voglia di trasmettere le sue competenze a chi vuole migliorare.

Maurizio Marchetto è considerato una figura centrale nel pattinaggio di velocità italiano, un punto di riferimento tecnico e motivazionale per generazioni di atleti. La sua carriera nel mondo dello sport è cominciata da atleta, con partecipazioni olimpiche tra gli anni ’70 e ’80, ma è soprattuto come allenatore che ha lasciato il segno. Il percorso di Marchetto come allenatore ha raggiunto una prima grande consacrazione ai Giochi Olimpici di Torino 2006, dove il pattinatore Enrico Fabris e i suoi compagni conquistarono risultati storici. Da allora ha continuato a lavorare con grande decozione per costruire e consolidare un movimento solido, aiutando l’Italia a rimanere competitiva nel palrnoama internazionale dello speed skating.🔗 Leggi su Sportface.it Maurizio Marchetto guru dello speed skating! Da Torino a Milano Cortina: il Velasco degli sport invernali!Maurizio Marchetto ha contribuito alla vittoria dell’Italia nell’inseguimento a squadre di speed skating, portando il team dalla Torino alle Olimpiadi di Milano Cortina. Leggi anche: Speed skating, i convocati dell’Italia per Heerenveen. Marchetto: “Non mi aspetto prestazioni eccezionali” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Speed skating, Davide Ghiotto per sognare al Milano Speed Skating Stadium. Eitrem e Jílek favoriti; Sci di fondo, Olimpiadi 2026: la guida allo skiathlon maschile, storia, attualità, medaglie; A che ora lo speed skating oggi in tv, Olimpiadi 2026: programma 3000 metri femminili, streaming, coppie di partenza; Speed skating, Francesca Lollobrigida per stupire nei 3000 metri alle Olimpiadi. Wiklund e le olandesi favorite. Maurizio Marchetto guru dello speed skating! Da Torino a Milano Cortina: il Velasco degli sport invernali!Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti. Campioni Olimpici. L'Italia ha vinto l'inseguimento a squadre di speed skating, trionfando di forza ... oasport.it Maurizio Marchetto guru dello speed skating! Da Torino a Milano Cortina: il Velasco degli sport invernali! - x.com Non accenna a placarsi lo scontro politico innescato dalla riabilitazione in consiglio regionale del Trentino Alto Adige di Clara Marchetto facebook