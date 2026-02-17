Maurizio Marchetto guru dello speed skating! Da Torino a Milano Cortina | il Velasco degli sport invernali!

Maurizio Marchetto ha contribuito alla vittoria dell’Italia nell’inseguimento a squadre di speed skating, portando il team dalla Torino alle Olimpiadi di Milano Cortina. La nostra squadra ha battuto i Paesi Bassi e gli Stati Uniti sul ghiaccio di Milano, conquistando il titolo olimpico davanti ai tifosi italiani. I campioni Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno dimostrato di essere tra i migliori al mondo, dimostrando grande determinazione nelle finali.

Come a Torino 2006. Sono cambiati gli attori in prima linea, ma il regista è rimasto lo stesso, un uomo capace di dare un nuovo look al copione, di passare dalla macchine da presa analogiche agli strumenti di ultima generazione, ma di fare saltare il botteghino e di passare all'incasso.