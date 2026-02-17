Maturità 2026 pubblicazione voti prove scritte prima della prova orale Non cambia nulla

Maturità 2026: un chiarimento utile per dirimere un punto ancora in dubbio, più tra gli studenti a dire la verità che tra i docenti interessati alla procedura che da giugno assumerà una veste modificata dal DL 1272025 convertito nella legge 30 ottobre 2025, n. 164. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Oggi si aspetta il decreto ufficiale che definirà le prove della maturità 2026.

La maturità 2026 introduce importanti novità, tra cui l’obbligatorietà del colloquio orale e nuove modalità di valutazione.

Maturità 2026: chi viene ammesso all’esame? Requisiti su frequenza, voti, condotta, PCTO e prove Invalsi spiegati in modo semplice per studenti e famiglieLa parola maturità fa venire in mente notti in bianco, tracce di italiano, ansia da orale. Ma prima ancora di scegliere il tema, c’è una domanda molto più terra terra: chi viene ammesso davvero all’ ... alphabetcity.it

Maturità 2026: requisiti, crediti e scadenze per l’ammissioneMaturità 2026: Per la Maturità 2026, i requisiti di ammissione sono definiti dalla nota ministeriale n. 74346 del 10 novembre 2025 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. catania.liveuniversity.it

L’esame di maturità cambia, e oggi dopo la pubblicazione delle materie della seconda prova scritta e della seconda prova orale, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ha annunciato una prova orale nuova dove "Abbiamo tolto la discussion - facebook.com facebook