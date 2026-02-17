Maturità 2026 pubblicazione voti prove scritte prima della prova orale Non cambia nulla
La pubblicazione dei voti delle prove scritte della maturità 2026, prevista prima della prova orale, è stata confermata dopo che alcuni studenti avevano sollevato dubbi sulla procedura. La decisione arriva in seguito all’approvazione del DL 1272025, convertito nella legge del 30 ottobre 2025, numero ancora da definire. In questo modo, gli studenti potranno conoscere i risultati degli scritti prima di affrontare la prova orale, anche se la modalità di valutazione resta invariata rispetto agli anni passati.
Maturità 2026: un chiarimento utile per dirimere un punto ancora in dubbio, più tra gli studenti a dire la verità che tra i docenti interessati alla procedura che da giugno assumerà una veste modificata dal DL 1272025 convertito nella legge 30 ottobre 2025, n. 164. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
