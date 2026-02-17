Matteo Trullu età genitori di dove è | chi ha vinto The Voice Kids 2026
Matteo Trullu, 12 anni, di Cagliari, ha conquistato la vittoria a The Voice Kids 2026 dopo aver emozionato la giuria con una performance intensa e coinvolgente. La sua voce sorprende per maturità e profondità, nonostante la giovane età, e ha incantato il pubblico fin dalla prima audizione. Durante la finale, ha suonato la chitarra con grande sicurezza, dimostrando una padronanza che va oltre i suoi anni.
Matteo Trullu chi ha vinto The Voice Kids 2026. Matteo Trullu è il vincitore di The Voice Kids 2026. Una voce sorprendentemente matura per la sua età, grande sicurezza sul palco e forte presenza scenica e abilità con la chitarra. La finale del 14 febbraio 2026 su Rai 1 lo ha visto trionfare davanti agli altri finalisti delle squadre di Clementino–Rocco Hunt, Arisa e Loredana Bertè. Ma chi è Matteo Trullu? Ecco la sua biografia. Matteo Trullu età, dove è nato. Data di nascita: Matteo Trullu età 13 anni è nato a Decimomannu (Cagliari). È il primo vincitore del team di Nek. Succede nell’albo d’oro a Melissa Agliottone, Simone Grande e Melissa Memeti. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it
