Matteo Sintucci un medico di ‘Cuori’ | Un privilegio far parte del cast
Matteo Sintucci, noto medico anestesista, si unisce al cast di ‘Cuori’ a causa di una chiamata da parte della produzione. Sintucci spiega di aver accettato con entusiasmo l’opportunità di interpretare se stesso in una scena ambientata in ospedale, un’esperienza che ha vissuto da vicino durante le riprese.
Cesena, 17 febbraio 2026 – Un nuovo ‘medico anestesista’ ha arricchito la nutrita equipe ospedaliera che compone il cast di ‘Cuori’, il seguitissimo medical-drama di Rai Uno, che conclude stasera la terza stagione. Tra i corridoi della Cardiochirurgia dell’ospedale Molinette di Torino, dove la fiction, ambientata negli anni ‘70 si svolge prevalentemente, presta la sua preziosa opera il ricciuto dottor Luca Barbero, ovvero il cesenate Matteo Sintucci. Già protagonista di fiction televisive quali Balene, Petra, Anima Gemella, Marconi, in Cuori 3 il nostro Sintucci ricopre un ruolo che gli è particolarmente congeniale: sornione, battuta fulminante sussurrata sotto i baffi, aspetto anticonformista anche nella vistosa chioma da capellone, si differenzia nello stile serioso predominante che appartiene al ruolo anche di un altro attore di casa nostra pure presente nella fiction, Carmine Buschini (che esordì in tivù in Braccialetti rossi). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Cuori 3, la nuova stagione su Rai 1: trama, cast e puntate con Pilar Fogliati e Matteo Martari
Love Me Love Me Cuori Magnetici, il cast completo del film Prime Video dai romanzi di Stefania S.
CUORI 3 IL GRAN FINALE Cambio di programmazione per Cuori 3, la fiction ambientata nel reparto di cardiochirurgia dell’ospedale Le Molinette di Torino, in onda su Raiuno con Matteo Martari e Pilar Fogliati, regia di Riccardo Donna, una coproduzione Rai - facebook.com facebook