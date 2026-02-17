Matteo il giovane studioso che ha vinto 150mila euro da Gerry Scotti
Matteo Caramelli, 24enne di Cantagrillo, ha vinto 150mila euro durante il quiz di Gerry Scotti su Canale 5, dopo aver risposto correttamente a molte domande. Scotti lo ha presentato come un giovane studioso di Serravalle Pistoiese, sottolineando il suo entusiasmo e la sua determinazione. La vittoria di Matteo ha attirato l’attenzione di molti spettatori, soprattutto perché ha dimostrato grande sicurezza nelle risposte, arrivando fino alla fine della gara.
"Salutiamo Matteo, da Serravalle Pistoiese". Jerry Scotti, nella puntata di domenica sera su Canale 5 del quiz televisivo "Chi vuol essere milionario-il torneo" ha così presentato Matteo Caramelli, 24 anni di Cantagrillo, che ha partecipato in veste di concorrente ed è riuscito a tornare a casa con 150mila euro, eguagliando la concorrente che lo ha preceduto. Galeotta è stata la domanda sui siti non riconosciuti patrimonio dell’Unesco, dove il giovane (accompagnato dalla fidanzata), ha indicato erroneamente il centro storico di Pienza (invece del Duomo di Milano, ossia l’opzione corretta). Un errore che nulla ha comunque tolto alla "cavalcata" della quale Caramelli si è reso protagonista, rispondendo correttamente ai sei precedenti quesiti che spaziavano dalla letteratura alla matematica, passando per la geografia e la cultura in generale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
