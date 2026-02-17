Mattarella fatto a pezzi al Parlamento iraniano Tajani convoca l’ambasciatore di Teheran | Atto ostile contro l’Italia

Il deputato iraniano Mojtaba Zarei ha strappato una foto di Mattarella, causando una forte reazione dell’Italia. Tajani ha convocato l’ambasciatore di Teheran, definendo l’episodio un gesto ostile contro il nostro paese. Durante la cerimonia di apertura del Parlamento di Teheran, Zarei ha agito in modo provocatorio, smuovendo l’immagine dei leader europei, tra cui il Presidente Mattarella, che si trovava sulla parete.

«Un atto ostile nei confronti dell’Italia». Con queste parole il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato il gesto del deputato iraniano Mojtaba Zarei che, durante la seduta inaugurale del Parlamento di Teheran, ha strappato una fotografia raffigurante alcuni leader europei, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel suo intervento al Assemblea Consultiva Islamica, Zarei non le ha mandate a dire. Ha accusato l’Europa di essere la «culla del fascismo e del nazismo», per poi attaccare «il corrotto Donald Trump » che «l’ha abbandonata, così come l’Iran puro e rivoluzionario», come riportato in un video diffuso da Iran International.🔗 Leggi su Open.online

