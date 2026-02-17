Massimo Ranieri al Mediceo Live Festival
Massimo Ranieri ha confermato la sua partecipazione al Mediceo Live Festival, perché vuole regalare ai fan uno spettacolo indimenticabile. La sua presenza rappresenta il primo grande evento annunciato per la prossima edizione, che si svolgerà nel cuore di Firenze. La notizia ha già fatto salire l’attenzione tra il pubblico, che aspetta con ansia di ascoltare dal vivo i suoi successi.
Il Mediceo Live Festival scalda i motori e annuncia il primo, attesissimo nome della sua edizione 2026. Sarà Massimo Ranieri, l’eterno “scugnizzo” e indiscusso fuoriclasse dello spettacolo italiano, a calcare il palco di Seravezza il 3 agosto alle 21:30. Dopo il trionfo dell’infinito tour “Sogno e son desto”, Ranieri torna con una nuova straordinaria avventura ideata e scritta insieme a Edoardo Falcone. "Tutti i sogni ancora in volo" è un viaggio tra canto, recitazione e racconti di vita, che vedrà l’artista napoletano esibirsi in una scaletta che spazia dai grandi classici amati in tutto il mondo ai brani più recenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Cena spettacolo tributo a Massimo Ranieri
Partecipa alla cena spettacolo tributo a Massimo Ranieri, in programma giovedì 29 gennaio alle ore 21:00 presso Vic Street, via Giuseppe Martucci 44.
MASSIMO RANIERI allo Stadio Olimpico di Roma : la vestaglia
