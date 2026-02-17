Massimo Giletti la lite furiosa in studio | abbandona il programma
Massimo Giletti ha lasciato il programma dopo una discussione accesa scoppiata in diretta. La causa è stata un diverbio tra il conduttore e uno degli ospiti, che ha portato a un momento teso davanti alle telecamere. Nel vivo della lite, Giletti ha deciso di abbandonare lo studio, lasciando il pubblico senza una spiegazione immediata.
È bastata meno di un’ora per trasformare uno dei salotti sportivi più seguiti della domenica sera in un vero e proprio campo di battaglia televisivo. Negli studi de Il Processo al 90°, in onda su Il Processo al 90° su Rai 2, la tensione è salita rapidamente fino a esplodere in diretta nazionale. A guidare la trasmissione, come di consueto, Marco Mazzocchi e Paola Ferrari, ma questa volta l’attenzione si è spostata ben oltre le analisi tecniche e le moviole. Al centro della discussione, il caso arbitrale che ha infiammato la settimana calcistica: l’espulsione di Pierre Kalulu e il presunto episodio di simulazione di Alessandro Bastoni durante Inter-Juventus.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Massimo Giletti lascia lo studio al Processo al 90°: lite furiosa su Bastoni e Calciopoli, poi l’addio clamoroso
Massimo Giletti ha deciso di uscire dallo studio del Processo al 90° dopo una discussione accesa con Gian Luca Rossi riguardo Bastoni, Rocchi e lo scandalo Calciopoli.
Argomenti discussi: Giletti a Ranucci: Sei una delusione umana. La replica del conduttore di Report: E tu sei un amico di Mancini; Giletti attacca Ranucci: ecco le chat con Maria Rosaria Boccia sulla lobby gay; Massimo Giletti contro Sigfrido Ranucci per le chat sul giro gay, Provo delusione umana profonda; Giletti nel caos, Lovati lancia la bomba su Garlasco: Chiara ha scoperto cose innominabili. Poi le urla su Crans Montana.
