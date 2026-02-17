Massignano via devastata | Qui solo con i fuoristrada

La strada vicinale di Massignano si trova in condizioni disastrose, e i residenti sono costretti a usare solo i fuoristrada per attraversarla. La via si trova tra i comuni di Ancona e Sirolo, lungo l’ex via Betelico, in mezzo alla campagna. La parte che si trova nel territorio di Massignano è molto abbandonata, mentre quella di Sirolo appare più curata e sistemata. I residenti di Massignano chiedono al Comune di intervenire, ma finora nessuno ha fatto nulla per sistemare il tratto danneggiato.

La strada è vicinale, ma i residenti chiedono al Comune di intervenire per questioni di sicurezza. Siamo a Massignano, o meglio nel territorio di competenza frazionale di Massignano, lungo l’ex via Betelico, in aperta campagna tra i comuni di Ancona e Sirolo, con una differenza sostanziale: nel tratto anconetano nessuno riesce a sistemare quella strada che, magicamente, nel tratto di Sirolo invece è molto più curata. Di questa vicenda il Carlino si era occupato nel settembre del 2024, quando i residenti sollecitarono un intervento del Comune perché l’ente Parco del Conero non consentiva iniziative private per sistemare quel tracciato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

