Il torneo al Golf Barlassina si è acceso domenica 15 febbraio, quando Masotina e Fiorentini hanno preso il comando. La gara è ripresa dopo le festività natalizie, portando molti appassionati sul campo. Masotina ha segnato un punteggio eccezionale, portandosi subito in testa, mentre Fiorentini ha mantenuto un ritmo costante, avvicinandosi ai leader. Il sole di quel giorno ha favorito tanti giocatori, che hanno sfruttato al massimo le condizioni del campo.

Dopo la lunga pausa natalizia domenica 15 febbraio è ripresa l’attività agonistica al Golf Barlassina. I giocatori sono scesi in campo a coppie per la Louisiana di febbraio. Paola Masotina e Onorato Fiorentini hanno conquistato la prestigiosa vittoria con 65 colpi. Nella categoria netta Igor Patscheider e Domenico Catanese (39) hanno superato di misura Franco Montanari e Francesca Lucchini. Al Golf Borgo di Camuzzago di Bellusco, invece, oltre 100 golfisti si sono presentati al via dell’appuntamento di esordio di “ Golf Television ”, una competizione giocata sulla distanza di nove buche. Maurizio Megna ha ottenuto il successo con 38 colpi, due oltre il par. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Masotina e Fiorentini dominano a Barlassina

