Maschere e accessori senza etichettatura | sequestrati 500 articoli di Carnevale

I carabinieri del Nas hanno sequestrato 500 maschere e accessori di Carnevale privi di etichetta, a causa di violazioni delle norme di sicurezza. Durante le ispezioni nella provincia di Latina, i militari hanno trovato prodotti che non rispettavano le normative europee, mettendo a rischio la salute dei bambini. La verifica si inserisce in un'operazione più ampia volta a controllare la sicurezza dei giocattoli e degli articoli destinati ai più giovani durante le festività.

L'operazione dei carabinieri del Nas in provincia. I sequestri all'interno di due attività commerciali Un altro sequestro dei carabinieri del Nas in provincia di Latina sugli articoli di Carnevale. Le ispezioni rientrano in una vasta campagna di prevenzione finalizzata alla verifica della sicurezza di maschere e accessori tipici del periodo, destinati soprattutto ai più piccoli. All'interno di un esercizio commerciale i militari hanno sequestrato 370 prodotti che erano sprovvisti di denominazione merceologica, privi di etichettatura e istruzioni in lingua italiana. Al rappresentante legale dell'attività è stata contestata una sanzione di 1.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Maschere e articoli di Carnevale non conformi: 250 prodotti sequestrati in un negozio cineseDurante i controlli di routine, la guardia di finanza ha scoperto e sequestrato 250 articoli di Carnevale non conformi in un negozio cinese.

Maschere, costumi e gadget di Carnevale non sicuri: più di 40mila articoli per bambini sequestrati in Abruzzo dalle Fiamme gialle [VIDEO]Le Fiamme Gialle di Teramo hanno sequestrato oltre 40 mila articoli di Carnevale destinati ai bambini, perché ritenuti non sicuri e potenzialmente dannosi, durante controlli nelle attività commerciali della provincia.

