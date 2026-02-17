Martedi 17 Febbraio Live Rai Sport | Diretta Gare Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
Martedì 17 febbraio, Rai Sport trasmette in diretta le gare delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, a causa dell’alto interesse del pubblico per le competizioni di sci e snowboard. La programmazione include le prove più attese, come lo slalom gigante e la snowboardcross, con collegamenti in tempo reale dagli impianti di gara. La giornata si svolge tra dirette, riepiloghi serali e approfondimenti sugli atleti italiani impegnati in varie discipline.
Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 scandiscono la giornata su Rai 2 e Rai Sport tra gare live, sintesi serali e studi dedicati agli azzurri. Anche oggi Martedi 17 Febbraio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e. su Digital-News.it Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 scandiscono la giornata su Rai 2 e Rai Sport tra gare live, sintesi serali e studi dedicati agli azzurri. 🔗 Leggi su Digital-news.it
