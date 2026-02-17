Mario Tennis Fever per Switch 2 il ritorno del re della racchetta

Mario Tennis Fever sta per tornare su Switch 2, portando il celebre gioco di racchette nella console più potente di Nintendo. La scelta di riproporre questa serie, dopo anni di assenza, ha suscitato grande curiosità tra gli appassionati. La decisione di sviluppare una versione aggiornata ha coinvolto anche i fan più fedeli, pronti a sfidarsi con nuovi personaggi e modalità di gioco.

(Adnkronos) – L'arrivo di Mario Tennis sulla nuova ammiraglia Nintendo non era privo di dubbi da parte dei giocatori. Il timore che la serie potesse scivolare definitivamente verso una deriva esclusivamente online, tracciata dal precedente capitolo, era concreto: Mario Tennis Aces aveva sacrificato gran parte del fascino storico della progressione in singolo sull'altare del ranking mondiale. Con l'approdo su Switch 2, Mario Tennis Fever smentisce queste preoccupazioni, segnando un ritorno alle origini che sa di boccata d'ossigeno per i fan di una delle serie sportive arcade più amate.