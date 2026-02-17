Mario Attinasi nominato coordinatore di Federazione Unica per la Sicilia

Mario Attinasi ha ricevuto un nuovo incarico importante. La Federazione Unica lo ha scelto come coordinatore regionale per la Sicilia, a causa della sua lunga esperienza nel settore imprenditoriale. Attinasi, presidente di Assoimpresa, guiderà ora le attività della federazione in tutta l’isola, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza delle piccole e medie imprese locali.

Nuovo prestigioso incarico per Mario Attinasi. Il presidente di Assoimpresa è stato ufficialmente nominato coordinatore regionale di Federazione Unica per la Sicilia. La nomina rappresenta un passaggio significativo per la delegazione isolana della Federazione, associazione datoriale di rilievo nazionale che si distingue per il supporto capillare al tessuto produttivo italiano. Federazione Unica costituisce infatti un punto di riferimento strategico per le imprese, offrendo una gamma completa di servizi che spaziano dall'assistenza fiscale e del lavoro fino alla formazione professionale. Un elemento di particolare rilievo nel profilo della Federazione è il suo ruolo di parte sociale: l'associazione Unica è firmataria di importanti Contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) insieme alla Cisal.