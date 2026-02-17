Marcianise Resiliente | Incontro cordiale per trovare il candidato sindaco

Il gruppo ‘Marcianise Resiliente’ ha organizzato un incontro amichevole per individuare il candidato sindaco, dopo settimane di tensioni tra le varie fazioni politiche. Durante l’appuntamento, i partecipanti hanno discusso apertamente delle proposte e delle priorità per il futuro della città, cercando un nome condiviso che possa rappresentare tutti. In modo concreto, si sono scambiati idee sui progetti da avviare una volta eletti, con l’obiettivo di ricostruire un clima di fiducia tra i cittadini e le istituzioni.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del gruppo ‘Marcianise Resiliente’. Ieri sera abbiamo partecipato a un incontro tenutosi presso la sala riunioni del Convento Francescano in Piazza San Pasquale, avente all’ordine del giorno le prossime elezioni amministrative, previste presumibilmente per il mese di maggio. A rappresentare il nostro progetto sono state, in delegazione, Maria Di Lernia e Maria Rosaria Piccirillo. La riunione, convocata per avviare il percorso di costituzione del cosiddetto “campo largo” e per l’individuazione del candidato alla carica di sindaco, si è svolta in un clima cordiale, caratterizzato da un confronto franco e leale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Marcianise Resiliente: “Incontro cordiale per trovare il candidato sindaco” Nasce Marcianise Resiliente: presente alla riunione del 'campo largo'I rappresentanti di Marcianise Resiliente si sono riuniti ieri sera per discutere le strategie in vista delle prossime elezioni comunali, a causa di tensioni crescenti tra le forze politiche del centrosinistra. Dimissioni sindaco, Golino: "Svenduto il futuro della città di Marcianise"Le dimissioni del sindaco Golino rappresentano un momento delicato per Marcianise. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Maurizio Casagrande al Teatro Ariston di Marcianise: quando la commedia diventa arte Il teatro, quando è autentico, non si limita a far sorridere: invita a pensare, a riconoscersi, a partecipare. Nel mio ultimo articolo su www.dossierquotidiano.it, racconto La facebook