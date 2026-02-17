Marche | Loreto scossa da terremoto attivata allerta e verifiche sul territorio

A Loreto, nelle Marche, si è verificato un terremoto di magnitudo 2, causando paura tra i residenti e spingendo le autorità a attivare immediatamente l’allerta. Il sisma ha fatto tremare le case e ha portato alla verifica di edifici storici e strutture pubbliche. Sul posto sono già in corso controlli per valutare eventuali danni o rischi.

Terremoto nelle Marche: Scossa a Loreto, la terra trema ancora. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 ha colpito Loreto, in provincia di Ancona, nella serata di ieri, 17 febbraio 2026. L'evento, registrato alle 20:29, è stato avvertito dalla popolazione locale e si inserisce in un contesto di moderata attività sismica che interessa l'Appennino marchigiano. Non si segnalano al momento danni a persone o cose, ma la scossa riaccende l'attenzione sulla vulnerabilità del territorio. Epicentro a Scossicci: una zona storicamente a rischio. L'epicentro del sisma è stato localizzato a Scossicci, frazione del comune di Loreto, a una profondità di 10 chilometri.