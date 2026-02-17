Marc Marquez punta a superare i record storici della MotoGP nella stagione 2026. La sua determinazione nasce dalla volontà di riscrivere i limiti del motociclismo, puntando a conquistare più vittorie e podi rispetto alle annate passate. Con una nuova Yamaha, Marquez si prepara a sfidare i suoi avversari e a mettere in gioco tutta la sua esperienza in pista.

La stagione 2026 della MotoGP si presenta come un punto di svolta per la storia recente della categoria: il manegevole mix di talento, continuità e dinamiche tecniche potrebbe determinare un capitolo significativo per Marc Márquez, ancora al centro dell’attenzione dopo il titolo del 2025. La certezza di una competitività elevata convive con la prospettiva di affrontare nuove sfide e record illustri, offrendo una cornice di grande livello competitivo. Con il passaggio a una moto altamente competitiva, prima in seno al team Gresini Racing e poi nel team ufficiale, Márquez parte da una base rinforzata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Marc Marquez: i record in palio per la stagione 2026

