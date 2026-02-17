Marc Marquez | i record in palio per la stagione 2026
Marc Marquez punta a superare i record storici della MotoGP nella stagione 2026. La sua determinazione nasce dalla volontà di riscrivere i limiti del motociclismo, puntando a conquistare più vittorie e podi rispetto alle annate passate. Con una nuova Yamaha, Marquez si prepara a sfidare i suoi avversari e a mettere in gioco tutta la sua esperienza in pista.
La stagione 2026 della MotoGP si presenta come un punto di svolta per la storia recente della categoria: il manegevole mix di talento, continuità e dinamiche tecniche potrebbe determinare un capitolo significativo per Marc Márquez, ancora al centro dell'attenzione dopo il titolo del 2025. La certezza di una competitività elevata convive con la prospettiva di affrontare nuove sfide e record illustri, offrendo una cornice di grande livello competitivo. Con il passaggio a una moto altamente competitiva, prima in seno al team Gresini Racing e poi nel team ufficiale, Márquez parte da una base rinforzata.
LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Bezzecchi tallona Alex Marquez, cresce Bagnaia. Marc Marquez in top-5Questa mattina a Sepang, i piloti sono tornati in pista per i test ufficiali.
LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Bezzecchi tallona Alex Marquez, cresce Bagnaia. Marc Marquez in cerca di feelingQuesta mattina a Sepang si sono conclusi i primi test ufficiali della MotoGP 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
MotoGP | Tutti i record che può battere Marc Marquez nel 2026Marc Márquez inizia il 2026 con la possibilità di vincere il titolo e con diversi record storici alla sua portata: ecco quali sono i primati storici della MotoGP ad essere in pericolo. it.motorsport.com
Marc Marquez mostruoso ad Aragon, batte 17 volte il vecchio record della pista: il ritmo è impressionanteWeekend perfetto per Marc Marquez nel GP di Aragon della MotoGP 2025. Il campione spagnolo domina in lungo e in largo, conquista tutto e straccia i riferimenti cronometrici. Il dato più impressionante ... fanpage.it
Tanti auguri a Marc Marquez, oggi compie 33 anni Trentatré anni e una carriera che ha riscritto gli equilibri della MotoGP, dopo stagioni vissute tra cadute, rinascite e titoli che hanno segnato un’epoca. Dal talento precoce agli infortuni che ne hanno messo facebook
Mercato piloti sotto scacco: Marc Marquez lascia tutti in attesa @corsedimoto x.com