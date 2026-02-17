Manutenzione straordinaria sulla strada percorsa da migliaia di camion | ok all' intervento da 1,5 milioni di euro

Il Comune di Ravenna e l’Autorità di gestione hanno approvato un investimento di 1,5 milioni di euro per rifare il tratto di via Baiona molto usurato. La strada, frequentata quotidianamente da migliaia di camion, ha bisogno di lavori per migliorare la sicurezza e la resistenza, soprattutto nel tratto tra la rotonda degli Ormeggiatori e quella vicino ad Alma Petroli. Questo intervento mira a riparare le parti danneggiate e a garantire un percorso più stabile per i mezzi pesanti che transitano ogni giorno.

L'accordo sottoscritto prevede che l'Autorità portuale finanzi l'opera, mentre il Comune si impegna a redigere il progetto e ad occuparsi della direzione lavori Il necessario intervento di manutenzione straordinaria del tratto "camionabile" di via Baiona, quello di oltre due chilometri tra la rotonda degli Ormeggiatori e la rotonda sulla ferrovia in corrispondenza di Alma Petroli, è al centro di un accordo di programma tra Comune di Ravenna e Autorità di sistema portuale, approvato dalla giunta nella seduta di oggi, martedì, e sottoscritto questo pomeriggio dal sindaco Alessandro Barattoni e dal presidente dell'Autorità portuale Francesco Benevolo.