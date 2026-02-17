Mantova uccide col fucile il cane del vicino | Voleva aggredire i miei porcellini d' India

A Mantova, un uomo di 59 anni ha sparato e ucciso il cane del vicino perché credeva che volesse attaccare i suoi porcellini d'India. La causa dell'episodio risale a un cancello lasciato aperto, che ha permesso all’animale di entrare nel suo giardino. Il proprietario del cane ha riferito che l’animale si stava avvicinando, e lui ha reagito sparando con un fucile. I carabinieri hanno denunciato l’uomo per aver messo a rischio la vita dell’animale. Il cane morto era un meticcio di circa dieci anni, che abitava nel quartiere

