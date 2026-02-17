Maltempo la sabbia mette in crisi il lungomare tra Villafranca e Spadafora a Saponara in azione le ruspe | VIDEO

Il maltempo ha causato problemi sui lungomari tra Villafranca, Spadafora e Saponara, con le onde che hanno portato grandi quantità di sabbia sulle strade. Per rimuoverla, le ruspe sono intervenute per ripulire le aree interessate, cercando di ripristinare la viabilità. Un video mostra l’operazione in corso mentre il mare continua a spingere sedimenti sulle spiagge e sui marciapiedi.

Le immagini degli interventi degli operai, la polizia locale sta monitorando la situazione per evitare la chiusura al transito Ruspe in azione sui lungomari tra Villafranca, Saponara e Spadafora dove è la sabbia spinta dalle mareggiate in queste ore a mettere in crisi le strade dei comuni. A Saponara il dirigente Daniele Lo Presti anche oggi ha disposto gli interventi delle ruspe per evitare la chiusura del tratto maggiormente percorso dagli automobilisti per raggiungere Villafranca tirrena. Una pattuglia della polizia locale sta monitorando passo passo la situazione. A Fondachello Valdina e Spadafora si sono verificati danni ai pali della pubblica illuminazione.

