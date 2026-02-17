Maltempo e danni a Messina | lavoro incessante dei Vigili del Fuoco

Il maltempo ha causato danni a Messina, spingendo i Vigili del Fuoco a intervenire senza sosta. Nelle ultime ore, gli operatori sono riusciti a gestire oltre sessanta interventi, mentre circa cento richieste sono ancora in attesa di assistenza. La pioggia intensa ha provocato allagamenti e crolli, costringendo le squadre a muoversi rapidamente per mettere in sicurezza le zone più colpite.

Messina sotto la tempesta: Vigili del Fuoco al lavoro senza sosta, sessanta interventi e un centinaio in attesa. Messina è colpita da una grave ondata di maltempo che ha richiesto l’intervento continuo dei Vigili del Fuoco. Dalla mezzanotte di oggi, 17 febbraio 2026, sono stati completati circa sessanta interventi in tutta la provincia, con un centinaio di richieste ancora da gestire, principalmente per danni strutturali, alberi pericolosi e frane. Le squadre sono state potenziate per rispondere all’emergenza e sostenere la popolazione. Una provincia a rischio. La situazione a Messina è rapidamente peggiorata nelle ultime ore, con forti venti che hanno causato danni diffusi e messo a rischio la sicurezza dei residenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Messina, maltempo e vento forte: alberi crollati, danni e scuole chiuse per sicurezza. Interventi dei vigili del fuoco.Questa mattina a Messina il vento ha fatto danni.

Vibo Valentia colpita da maltempo: allagamenti, danni e Vigili del Fuoco al lavoro tra costa e entroterra.Il maltempo ha investito Vibo Valentia, provocando allagamenti e danni alle abitazioni, a causa di intense piogge che sono cadute durante la notte.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.