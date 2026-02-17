Maltempo albero colpisce ' di striscio ' un pullman | paura tra i passanti
Un forte vento ha fatto cadere un albero sulla strada, sfiorando di striscio un autobus di linea. La scena si è svolta nel centro città, creando panico tra i passanti che si sono fermati a osservare. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito un boato prima che l’albero crollasse. La strada è rimasta bloccata per alcune ore mentre i mezzi di emergenza intervenivano per rimuovere i rami e mettere in sicurezza l’area.
Un albero si è abbattuto in strada a causa del maltempo mentre un autobus di linea stava transitando. E' quanto accaduto nel centro di Baia Domizia dove l'arbusto è crollato in strada, ma la prontezza di riflessi del conducente ha evitato il peggio. E' stato colpito solo uno specchietto laterale del bus. Paura tra i viaggiatori ma non si registrano feriti. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone e la polizia municipale.
Maltempo shock in Italia, albero cade su un bus e colpisce una chiesa. PauraUn albero si è abbattuto su un autobus e ha colpito una chiesa nel pieno di un temporale improvviso.
