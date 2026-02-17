Malika Ayane e il ritorno consapevole a Sanremo | Non serve essere al centro per sentirsi parte di qualcosa
Malika Ayane ha deciso di tornare a Sanremo dopo cinque anni, portando in gara il brano Animali notturni. La cantante ha spiegato che il suo ritorno nasce dalla voglia di ritrovare la serenità e la libertà di esprimersi senza pressioni. Ha scelto di partecipare senza sentirsi obbligata a essere al centro dell’attenzione, preferendo concentrarsi sulla musica e sul piacere di condividere il suo talento. La sua presenza a questa edizione del festival segna un passo importante verso un nuovo modo di vivere il palco e la creatività.
Ci sono ritorni che hanno il rumore della rivincita. E poi ci sono ritorni che hanno il suono più raro della consapevolezza. Malika Ayane sceglie la seconda strada. A cinque anni dall’ultima apparizione sul palco dell’Ariston, torna al Festival di Sanremo con Animali notturni, un brano che vibra tra ritmo e profondità, luce e ombra, corpo e pensiero. Ma non è un rientro costruito per dimostrare qualcosa. Non è una gara contro il tempo, né contro il passato. È un passaggio naturale, quasi inevitabile, dentro un percorso che negli ultimi anni ha trovato nuove forme, nuovi silenzi, nuove domande. Nel frattempo, c’è stato il teatro, con la sua disciplina e il suo ascolto. 🔗 Leggi su Virgilio.it
