In Malesia, la crescente richiesta di case di riposo deriva dal fatto che i giovani della Generazione Z si sentono sotto pressione a causa dell'iperproduttività. Sempre più spesso, tra studenti e lavoratori, si vedono persone che sacrificano il tempo libero per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi, spesso senza riuscire a staccare completamente. Questa situazione si manifesta anche nelle lunghe ore di studio o di lavoro, che lasciano poco spazio al relax e alle relazioni sociali.

Siamo sempre di corsa, ci affanniamo per completare più task possibili, cerchiamo di rispettare o addirittura superare le aspettative che il mondo del lavoro ci cuce addosso. Però poi siamo stanche, non abbiamo tempo per svagarci e in men che non si dica ci ritroviamo in burnout. Per questo in Malesia è nata la casa di riposo che tenta di smorzare l’iperproduttività che è all’ordine del giorno. Un’iniziativa che forse in Italia non prenderebbe piede, ma che può essere un grido di aiuto contro il mondo del lavoro attuale. Iperproduttività, noi ti diciamo basta. Ci sono tanti inglesismi che utilizziamo quotidianamente nel mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Malesia x Gen Z: la casa di riposo contro l’iperproduttività

