Malato oncologico niente posto per la Tac

Franco Amoroso, un uomo di 60 anni affetto da tumore, ha trovato porte chiuse quando cercava una Tac. La sua immagine, scattata mentre attendeva senza successo, è diventata un simbolo delle difficoltà nel sistema sanitario. La sua storia si collega a una mancanza di posti disponibili che ha contribuito alla sua morte, avvenuta pochi giorni dopo.

"Nulla, non c'è posto per un malato di tumore ". Dopo la foto di Franco Amoroso, il 60enne deceduto una settimana dopo l'immagine diventata il simbolo della malasanità. L'uomo, durante un accesso al pronto soccorso era stato fotografato dalla moglie, sdraiato a terra, una soluzione in extremis dopo le ripetute richieste di una barella. I risultati dell'indagine avviata dall'Ast non sono stati ancora resi pubblici. Ieri su Facebook, un altro post che fa riesplodere la polemica sulle priorità riguardo accessi o prenotazioni per i malati oncologici. Corridoi preferenziali su cui l'Ast è già al lavoro che dovrebbero essere attivati a breve.