Make it you make it happen | Wella porta la magia dei saloni in Rinascente

Wella ha portato la sua esperienza di salone direttamente nelle boutique Rinascente di Torino e Roma, per rispondere alla crescente voglia di prendersi cura dei capelli in modo speciale. La decisione nasce dall’aumento di clienti che cercano consulenze personalizzate e trattamenti gratuiti, trasformando la routine di bellezza in un momento di vero piacere. Ora, chi passa in negozio può provare servizi su misura e scoprire nuove tecniche di styling direttamente dagli esperti.

Dal test personalizzato ai trattamenti gratuiti, la hair routine diventa un'esperienza unica in Rinascente, a Torino e Roma. Gli appassionati di beauty e haircare hanno un nuovo appuntamento da segnare in agenda perché Wella Professionals debutta per la prima volta negli spazi iconici di Rinascente Torino Via Lagrange e Rinascente Roma Piazza Fiume portando il proprio universo professionale direttamente a contatto con il pubblico. Le tre linee iconiche Ultimate Repair, Ultimate Smooth e la nuovissima Ultimate Color diventano protagoniste di un'esperienza immersiva, incarnando la filosofia MAKE IT YOU MAKE IT HAPPEN, pensata per valorizzare la bellezza unica di ciascun cliente.