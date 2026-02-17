Make Canada Great Again! Carney vara il riarmo per rilanciare l’industria

Il governatore della Banca Centrale del Canada, Carney, ha annunciato un piano di riarmo militare, spinto dalla necessità di rafforzare l’industria nazionale e ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti. La decisione nasce dall’esigenza di consolidare l’autonomia strategica del Paese e di proteggere meglio i propri confini. In concreto, il piano prevede investimenti significativi in tecnologie e armamenti, con l’obiettivo di rendere il Canada più autonomo nella difesa.

Riarmare il Canada per dare struttura alla sua ricerca di autonomia strategica, avviare un graduale disaccoppiamento dall'alleato americano, riaffermare l'indipendenza nazionale e rafforzare il tessuto industriale di un Paese che troppo spesso ha dato per scontato il suo ruolo di appendice settentrionale della superpotenza americana. Mark Carney è pronto a presentare un documento per dare un cronoprogramma all'ambizione di alzare al 5% del Pil la spesa militare di Ottawa, alla volontà di unire autonomia strategica e potenziamento industriale e all'obiettivo di consolidare ben 125mila nuovi posti di lavoro tramite il comparto della Difesa e le sue ricadute in termini di innovazione e ricerca.