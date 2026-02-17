Maiori torna il Carnevale dei Sogni | sfilate videomapping e festa anni ’90

A Maiori, la 52esima edizione del Carnevale dei Sogni torna dopo tre anni di pausa, portando sfilate colorate, videomapping e musica anni ’90. La festa, che si svolge dall’8 al 22 febbraio, coinvolge cittadini e visitatori in un’atmosfera festosa e vivace lungo le strade del centro. Quest’anno, il tema dei “Sogni” ispira costumi fantasiosi e spettacoli sorprendenti, attirando anche molti turisti della zona.

A Maiori torna la 52esima edizione del Gran Carnevale, dedicata quest'anno al tema dei "Sogni". La manifestazione si svolgerà nella cittadina della Costiera Amalfitana dall'8 al 22 febbraio. proponendo un calendario che unisce le tradizionali sfilate dei carri allegorici a spettacoli di luci e appuntamenti musicali. Il vento forte che spira sulla Costiera Amalfitana e l'ondata di maltempo di questa mattina hanno nuovamente condizionato lo svolgimento del Gran Carnevale Maiorese.