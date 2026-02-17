Mai più… Federica Brignone bomba dopo gli ori alle Olimpiadi | cosa succede

Federica Brignone ha dichiarato “Mai più…” dopo aver vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi, spiegando che non tornerà a competere a certi livelli. La sciatrice ha espresso il desiderio di dedicarsi ad altri progetti e ha scritto sui social di aver raggiunto il massimo, senza intenzione di ripetere questa esperienza. La sua decisione arriva dopo anni di intense gare e successi, che l’hanno consacrata come una delle atlete più forti del panorama italiano.

Non serve attendere la cerimonia di chiusura per incoronarla. La regina dei Giochi è già stata scelta, e porta il tricolore cucito addosso come una seconda pelle. A Milano-Cortina 2026 il volto simbolo dell'Olimpiade invernale è quello di Federica Brignone, l'azzurra di titanio che ha riscritto la storia dello sci alpino italiano con due ori che pesano come macigni. Non solo per il valore sportivo, ma per ciò che raccontano: resilienza, cicatrici, dolore trasformato in potenza pura. Quando le chiedono di indossare le medaglie per i fotografi, lei taglia corto. "No, mi spiace, al collo non le metto, pesano mezzo chilo l'una.