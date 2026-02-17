magicx two dream teaser mostra la prossima console portatile in tutte le angolazioni

MagicX ha svelato le prime immagini della nuova console portatile Two Dream Teaser, mostrando il dispositivo da ogni angolazione. La società ha deciso di condividere questi dettagli dopo aver ricevuto numerose richieste da parte degli appassionati, desiderosi di conoscere meglio il design e le caratteristiche. La presentazione arriva in un momento in cui il mercato dei dispositivi portatili per il gaming si sta espandendo rapidamente, con molti utenti che cercano alternative alle console tradizionali. La Two Dream Teaser potrebbe rappresentare una risposta a questa domanda crescente.

l'interesse per i dispositivi portatili dedicati al gaming e all'emulazione continua a crescere, e MagicX si prepara a lanciare due nuovi modelli della serie Two Dream: la Light e la Pro. le informazioni disponibili delineano un design ergonomico, ingressi mirati, display dedicato all'emulazione in formato 4:3 e specifiche hardware pensate per offrire prestazioni competitive nel 2026. magicx two dream light: anteprima, design e specifiche. La versione Two Dream Light è presente tra le novità in preview, con una linea in quattro colorazioni: verde, viola, nero e grigio. la confezione estetica fa affidamento su una scocca posteriore ergonomica che evita superfici piatte, offrendo una presa più comoda nel tempo.

