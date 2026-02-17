Mafia e turismo in Calabria | indagine svela controllo sui condomini e servizi a Isola Capo Rizzuto

Un’indagine ha scoperto che la mafia controlla i condomini e i servizi a Isola Capo Rizzuto, causando paura tra i residenti e gli operatori turistici. La criminalità organizzata impone le sue regole anche nei villaggi turistici, influenzando i lavori e le attività della zona. Un esempio concreto è la pressione esercitata sulle imprese per ottenere favori e appalti.

Villaggi turistici sotto assedio: la criminalità organizzata a Isola Capo Rizzuto e il diktat sui lavori. Isola Capo Rizzuto, Calabria. Un sistema di controllo mafioso, radicato nei condomini dei villaggi turistici, ha per anni privato i residenti della libertà di scelta, imponendo loro a chi affidare i lavori di manutenzione e i servizi. L’inchiesta “Black Flower” ha portato all’arresto di sette persone, svelando un meccanismo di oppressione e sfruttamento che ha condizionato la vita di interi complessi residenziali. Un controllo capillare: il modus operandi delle famiglie Arena e Scerbo. L’immagine di idilliaci complessi residenziali a Isola Capo Rizzuto si è scontrata con la realtà di un controllo mafioso pervasivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Calabria: smantellata ‘ndrangheta nel turismo, controllo mafioso su villaggi di Isola Capo Rizzuto.La ‘ndrangheta controllava i villaggi turistici di Isola Capo Rizzuto, in Calabria, per influenzare il settore del turismo e lucrare sui servizi offerti.

Calabria, “Metodo Mafioso” smantellato: estorsioni, gare pilotate e intimidazioni, sette arresti a Isola Capo Rizzuto.Le forze dell’ordine hanno smantellato il “Metodo Mafioso” a Isola Capo Rizzuto, dove hanno arrestato sette persone per estorsioni, gare d’appalto pilotate e intimidazioni.

