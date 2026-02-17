Maccheroni e Saltimbocca | gusti del territorio e profumi d' oriente alla Suppera d’Argint

Shimon Sarra, proprietario della Società agricola Podere Cittadella a Villanova, ha attirato l’attenzione con i suoi prodotti premiati, tra cui lo yogurt riconosciuto come il migliore in Italia da Ruminantia, e ha sfidato Pierangelo Benzi in una gara di gusti. La competizione si svolge tra piatti tipici del territorio e sapori orientali, offrendo un assaggio di tradizione e innovazione. La sfida mette in mostra le differenze tra i due chef, che portano in tavola ingredienti e tecniche diverse. La serata si svolge tra i profumi di pasta fresca e le note speziate di piatti asiatic

I concorrenti di questa serata, lo ribadiamo ancora una volta, hanno confermato l'elevato livello qualitativo delle ricette presentate, espressione della cultura eno-gastronomica (rivisitata) dei territori da cui provengono e dell'ottima conoscenza delle materie prime utilizzate, poi cucinate con indubbia maestria. Ciò rende sicuramente complesso, ma coinvolgente, il compito della giuria che deve assegnare poi i relativi punteggi conseguiti. Per l'occasione era composta dal presidente Alberto Paganuzzi, dal vicepresidente Mauro Sangermani, dalla giornalista Paola Pinotti, da Attilio Co' dell'Accademia, e dalla sommelier Fisar Annamaria Losi.