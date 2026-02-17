MacBook | macOS 26.4 introduce la ricarica ottimizzata per prolungare la vita della batteria e tutelare l’autonomia
Apple ha aggiornato il sistema operativo dei MacBook, portando la funzione di ricarica intelligente, già disponibile su iPhone e iPad, anche sui suoi portatili. La versione macOS 26.4 permette di ridurre l’usura della batteria, proteggendo l’autonomia nel tempo. Questa novità si basa su un algoritmo che monitora le abitudini di utilizzo e regola la carica per evitare sovraccarichi. Un esempio concreto: se il portatile resta collegato per molte ore, la funzione limita la carica al 80%, risparmiando la vita della batteria.
MacBook: La Ricarica Intelligente per una Vita Più Lunga. Apple introduce una svolta nella gestione della batteria dei MacBook, estendendo la funzionalità di limitazione della carica – già presente su iPhone e iPad – al sistema operativo dei suoi portatili. Con la beta di macOS 26.4, gli utenti potranno impostare una soglia di ricarica personalizzata tra l'80% e il 100%, preservando la salute della batteria e rispondendo alle esigenze di chi utilizza il dispositivo come una postazione di lavoro fissa. L'innovazione, annunciata il 17 febbraio 2026, si inserisce in una crescente attenzione globale verso la sostenibilità dei dispositivi elettronici.
Mac come iPhone: in macOS 26.4 un limite di caricamento per salvare la batteria
Apple ha introdotto un nuovo limite di caricamento sui Mac con l’aggiornamento macOS 26.
