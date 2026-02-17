L’Unione Europea estende il suo sguardo su Gaza | EUPOL COPPS e la sfida della sicurezza palestinese

Da webmagazine24.it 17 feb 2026

L’Unione Europea ha deciso di aumentare la presenza a Gaza dopo gli scontri tra gruppi armati e le operazioni militari israeliane. La missione EUPOL COPPS invierà più agenti per aiutare le autorità locali a migliorare la sicurezza e mantenere l’ordine. Questa scelta arriva in un momento in cui la regione affronta un aumento delle tensioni e dei rischi di escalation. Gli esperti segnalano che l’Europa vuole contribuire a stabilizzare la situazione, anche attraverso il supporto alle forze di polizia palestinesi.

