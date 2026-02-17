Dini porta in scena al Teatro Civico “Il gabbiano” di Cechov, ispirandosi a un fatto reale che ha coinvolto un gruppo di attori amatoriali durante una rappresentazione estiva. La rappresentazione si svolge in una casa di campagna affacciata su un lago, dove personaggi di diverse età e storie si incontrano per cercare di sfuggire alla monotonia delle loro vite. Durante i tre atti, i protagonisti si confrontano su sogni, delusioni e speranze, creando un quadro di umanità semplice e fragile.

La storia de ‘ Il gabbiano ’ di Anton Cechov è nota: un gruppo di persone, di diverse età e collegate tra loro da vincoli di parentela e non, si riuniscono casualmente in una casa di campagna in riva a un lago e qui dibattono per tre atti, nel tentativo di fuggire al grigiore del loro destino. Il capolavoro scritto nel 1895,e da allora sempre e ovunque rappresentato, verrà proposto stasera e domani sera, sempre con inizio alle 20.45 – nell’ambito della stagione di prosa – al Teatro Civico, con la regia di Filippo Dini. "È una testimonianza dell’assurdità del destino umano – dichiara Dini –. Sembra non esistere progetto grandioso che non sia votato, prima o poi, all’insuccesso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'umanità in miniatura di Cechov 'Il gabbiano' di Dini al Teatro Civico

