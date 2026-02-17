L’ultima missione di Macron | un’infiornata di burocrati per impedire a Marine Le Pen di governare

Emmanuel Macron ha organizzato una lunga giornata di incontri con funzionari pubblici per bloccare la possibile ascesa di Marine Le Pen alle prossime elezioni del 2027. La sua strategia mira a rafforzare i suoi alleati e a mantenere il controllo sulle nomine chiave, in un momento in cui i sondaggi indicano un aumento del supporto al Rassemblement National. Durante la giornata, il presidente ha incontrato diversi dirigenti di ministeri e apparati amministrativi, spostando l'attenzione sulla stabilità del suo governo.

Emmanuel Macron sta procedendo a un'infornata di nomine per arginare gli effetti di una eventuale – e sempre più accreditata dai sondaggi – vittoria del Rassemblement National alle elezioni del 2027. A svelare come il presidente francese condivida il vizietto di certa sinistra di voler contrastare il voto popolare attraverso l'establishment è Politico.eu, che dedica al caso il proprio servizio di apertura. La «missione» di Macron: un plotone di burocrati contro il voto popolare. «La missione di Macron: rendere la Francia a prova di Le Pen prima delle elezioni del 2027», il titolo dell'articolo che dà conto anche di come l'operazione non sia sfuggita al Rn, che la sta denunciando.