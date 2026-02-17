L’ultima beffa da Crans-Montana Ricchezze enormi scarse assunzioni | Troppo pochi per controllare tutto

A Crans-Montana, la scarsità di personale ha portato a una situazione paradossale, con molte ricchezze e pochi lavoratori per gestire tutto. La zona, frequentata dall’élite internazionale, si trova a dover affrontare una carenza di assunzioni che rende difficile controllare le attività sul territorio. Durante il Capodanno, questa mancanza si è fatta ancora più evidente, complicando la gestione delle grandi concentrazioni di denaro e di persone.

Poco personale e tanto lavoro, una carenza di organico che assume le forme del paradosso in un territorio meta di lusso per il jet set internazionale, dove si concentrano ricchezze, come Crans-Montana, teatro della tragedia di Capodanno. Uno scenario che emerge dalla parole di David Vocat, il capo dei vigili del fuoco della località sciistica svizzera che coordinò i soccorsi, ieri ascoltato come testimone nell’ambito delle indagini sul rogo a Le Constellation, in cui sono morti 41 ragazzi (tra cui cinque giovanissimi italiani - Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Emanuele Galeppini, Chiara Costanzo e Riccardo Minghetti - e la 15enne italo-svizzera Sofia Prosperi) e 115 sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un ragazzino di 13 anni, testimone dell’incendio a Crans Montana, ha raccontato di aver assistito a fiamme di dimensioni mai viste prima.

