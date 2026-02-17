L’Ue nel Board per Gaza come l’Italia Pd in tilt
L’Unione Europea ha deciso di entrare nel board per Gaza, come fa anche l’Italia, dopo aver criticato lo statuto del comitato. La Commissione europea ha confermato che prenderà parte come osservatore, seguendo la stessa linea del governo italiano. La decisione arriva in un momento di tensione crescente nella regione, con l’UE che cerca di mantenere un ruolo neutrale. La partecipazione si aggiunge a una serie di mosse diplomatiche complicate, che coinvolgono diversi paesi membri.
Dopo averne criticato lo statuto, la Commissione parteciperà in qualità di osservatore al comitato ideato da Trump. La stessa formula scelta da Giorgia Meloni, che però ha scatenato le ire di dem e M5s. Antonio Tajani: «Critiche senza senso, allora pure Bruxelles è serva degli States?» Dopo aver duramente criticato lo statuto del Board of peace per Gaza, Bruxelles ha fatto dietrofront: la Commissione europea parteciperà alla riunione inaugurale come osservatore. A rappresentare l’Ue giovedì a Washington sarà il commissario europeo per il Mediterraneo, Dubravka Suica. Nonostante le premesse di rito, ovvero che la Commissione «non sta diventando membro» del Board, il portavoce Guillaume Mercier ha comunicato che la partecipazione all’incontro è in virtù «dell’impegno di lunga data per l’attuazione del cessate il fuoco a Gaza, nonché per prendere parte agli sforzi internazionali per sostenere la ricostruzione e la ripresa postbellica a Gaza». 🔗 Leggi su Laverita.info
