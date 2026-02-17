L’Ucraina smentisce le notizie su uno squadrone segreto multinazionale di F-16

L’Ucraina ha negato le voci su uno squadrone segreto di F-16, dopo che alcuni media avevano diffuso l’indiscrezione. La notizia, che circolava da giorni, parlava di un’alleanza di piloti di diversi paesi che avrebbe operato in segreto per rafforzare la difesa aerea. L’aeronautica ha chiarito che non esiste nessun gruppo di questo tipo e che tutte le operazioni militari sono ufficiali e trasparenti. Un responsabile ha aggiunto che non ci sono piani nascosti riguardo all’uso di velivoli stranieri.

L'aeronautica militare ucraina ha respinto le indiscrezioni secondo cui sarebbe operativo uno squadrone segreto multinazionale di caccia F-16 composto da piloti ucraini, statunitensi e olandesi per difendere lo spazio aereo del Paese. Le notizie, diffuse dall'emittente francese Intelligence Online, parlavano di un'unità già attiva nei cieli ucraini con la partecipazione di piloti stranieri veterani impegnati in missioni contro missili da crociera e droni russi. Kiev ha definito il rapporto "inaffidabile" e privo di prove. La replica ironica di Ihnat. A smentire pubblicamente è stato Yurii Ihnat, responsabile delle comunicazioni del Comando dell'Aeronautica Militare ucraina, che ha risposto con ironia: "Sì! E Tom Cruise guidava lo squadrone".