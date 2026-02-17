Lucio Corsi torna al centro dei gossip | chi è la misteriosa Cloe Simoncini

Lucio Corsi è finito di nuovo sotto i riflettori perché si vocifera di una relazione con Cloe Simoncini, una giovane influencer. La notizia è arrivata dopo che i due sono stati visti insieme in un caffè di Firenze, scambiandosi sguardi complici.

Lucio Corsi, il cantautore toscano che lo scorso anno ha conquistato il palco del Festival di Sanremo, continua a far parlare di sé. Dopo essersi classificato secondo con il brano “Volevo essere un duro”, alle spalle di Olly e della sua “Balorda nostalgia”, la carriera musicale di Corsi non si è mai fermata. Il giovane artista ha concluso il tour europeo e sta preparando il ritorno in Italia per una serie di concerti che promettono emozioni e grande partecipazione del pubblico. Ma nelle ultime settimane l’attenzione si è spostata dalla musica alla vita privata del cantante. Lucio Corsi sarebbe infatti impegnato in una nuova relazione sentimentale, che ha subito catturato l’interesse dei fan e dei media. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Lucio Corsi ha una nuova compagna, perché secondo le voci di gossip il cantante si sta frequentando con Cloe Simoncioni, una modella di 24 anni.

Cloe Simoncioni, nuova fidanzata di Lucio Corsi, è conosciuta principalmente per il suo lavoro nella musica e non per la sua vita privata.

