Lucio Corsi ha una fidanzata | è la modella Cloe Simoncioni

Lucio Corsi ha una nuova fidanzata: Cloe Simoncioni, 27 anni, modella e influencer che ha partecipato anche ad alcuni spot televisivi. Lo rivela il magazine Chi, secondo cui i due stanno vivendo la relazione alla luce del sole “con diverse uscite di coppia”, anche se non l’hanno mai ufficializzata o resa pubblica “forse anche per rispettare il profilo di un artista che si tiene lontano dal gossip”. Cloe Simoncioni conta circa 30mila follower su Instagram, dove non ha però mai pubblicato nessuno scatto con il cantautore di Grosseto. La ragazza vive a Firenze e ha studiato recitazione alla Scuola di Teatro Grock di Milano e al Teatro di Castello nel capoluogo toscano, partecipando anche a due cortometraggi. 🔗 Leggi su Tpi.it

