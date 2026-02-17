Luce laser puntata contro il pilota di un' aereo in atterraggio a Caselle Torinese ma l' autore del gesto sconsiderato non si trova

Un uomo ha rivolto una luce laser verde contro il pilota di un aereo in fase di atterraggio a Caselle Torinese, ma al momento non è stato individuato nessuno responsabile. La scena si è verificata di sera, quando il fascio luminoso ha attraversato il cielo sopra l’aeroporto, rischiando di compromettere la visibilità del pilota. È passato qualche anno dall’ultimo episodio simile in questa zona, e questa volta le autorità stanno indagando per trovare il colpevole.

Dopo alcuni anni torna a verificarsi un caso di luce laser di colore verde puntata contro la cabina di pilotaggio di un aereo in atterraggio all'aeroporto Pertini di Caselle Torinese. L'allarme è stato dato nella prima serata di sabato 14 febbraio 2026 dal comandante di un volo proveniente da Copenaghen, che è stato disturbato appunto da un puntatore luminoso. II pilota dell'aereo, un Boeing 737, ha saputo fornire alla polaria anche le coordinate di provenienza del fascio di luce, identificate un punto vicino a corso Marche a Torino. Qui in breve si sono riversate diverse volanti della polizia di Stato, anche se non hanno trovato l'autore di questo gioco che potrebbe essere estremamente pericoloso.