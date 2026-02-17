Louisa Jacobson, figlia di Meryl Streep, ha fatto il suo primo passo nel mondo della moda durante la New York Fashion Week, sfilando per il brand Eckhaus Latta. La giovane modella ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, indossando un abito dal taglio innovativo. La sfilata si è svolta in un ambiente affollato, con molte persone che hanno notato la somiglianza con la celebre madre.

In occasione della New York Fashion Week appena conclusa, gli spettatori della sfilata del brand di denim e maglieria americano Eckhaus Latta, hanno assistito alla prima volta sulla passerella di Louisa come modella. Il look è super chic ma soprattuto in linea con il suo stile di tutti i giorni: una camicetta a righe dai toni neutri, una minigonna scozzese gialla e nera con sottogonna rosa confetto, tacco a spillo, calze nere e borsa abbinata. Non è la primissima volta che vediamo Louisa Jacobson rivestire i panni della modella. L'attrice ha infatti partecipato giusto qualche mese fa alla sfilata Vogue World Hollywood, nei panni di Edward mani di forbice versione McQueen. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Louisa Jacobson in passerella: la figlia di Meryl Streep fa il suo debutto come modella alla New York Fashion Week

