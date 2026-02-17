Louisa Jacobson figlia di Meryl Streep | il debutto da modella alla New York Fashion Week

Louisa Jacobson, figlia di Meryl Streep, ha deciso di entrare nel mondo della moda dopo aver ricevuto un invito inatteso alla New York Fashion Week. La modella ha sfilato per un noto stilista, attirando l’attenzione di fotografi e addetti ai lavori. La sua partecipazione è stata resa possibile grazie a un’agenzia di moda che ha scoperto il suo potenziale durante un casting.

Il talento per alcuni è una questione genetica. Da Meryl Streep non poteva che nascere una star. E pare che la minore dei quattro figli dell’attrice e dello scultore Don Gummer non abbia intenzione di deludere le aspettative. Louisa Jacobson Gummer, 35 anni e lo stesso sguardo affilato della madre, sta conquistando Los Angeles, e anche New York. Dopo alcune – soddisfacenti – esperienze come attrice, Louisa esordisce come modella e i risultati sono altrettanto notevoli. Louisa Jacobson diventa modella a New York. Louisa Jacobson non è di certo una new entry della Fashion Week. Da sempre appassionata di moda – nonché figlia della temutissima Miranda Priestly de Il Diavolo Veste Prada – a lei è riservato un posto in prima fila ad alcune delle sfilate più importanti della stagione, Khaite o Calvin Klein giusto per citarne qualcuno. 🔗 Leggi su Dilei.it

