Lotito risponde a Salvini | L’azionariato popolare è impossibile 

Luca Lotito ha spiegato che l’azionariato popolare non si può applicare alle società quotate in borsa. La causa risiede nella natura stessa delle aziende pubbliche, che rendono impossibile questa forma di partecipazione. Lo ha detto in una conferenza stampa, citando esempi di aziende con capitalizzazioni elevate e azioni distribuite tra migliaia di piccoli investitori.

“L’azionariato popolare può avere senso con società dilentattistiche, ma su società quotate in borsa non è possibile, a nessun livello”. A dirlo al Foglio è il senatore e presidente della Lazio Claudio Lotito. “Una società quotata in borsa vuol dire che ha una serie di soci sul mercato – continua – che possono comprarsi le azioni, non serve una legge che obbliga le società a fare questo”. Il senatore forzista risponde alla nota che è stata diffusa ieri dal leader della Lega Matteo Salvini e dal capogruppo alla Camera - nonché primo firmatario della legge - Riccardo Molinari, dopo che martedì scorso il patron della Lazio aveva convocato una riunione dei capigruppo di maggioranza per rinviare sine die il provvedimento che avrebbe permesso ai tifosi di entrare nelle società di calcio ( lo abbiamo raccontato qui ). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

