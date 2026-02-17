L’ossessione del risultato | il Milan di Allegri tra pragmatismo e l’ombra dell’Inter

Il Milan si riaffaccia sul proscenio di San Siro con l’algida determinazione di chi non vuole concedere sconti alla storia. Mercoledì, nel recupero contro il Como, il sodalizio rossonero ha un obiettivo vitale: portarsi a -5 dalla capolista Inter e alimentare una fiammella tricolore rimasta accesa nonostante il verdetto del Derby d’Italia. La compagine di Max Allegri si presenta all’appuntamento forte di una striscia di 23 risultati utili consecutivi, un cammino d’acciaio iniziato dopo il passo falso dell’esordio stagionale. Eppure, nel ventre di San Siro, non si parlerà solo di punti: la sfida contro Cesc Fabregas ripropone l’eterno conflitto tra estetica e cinismo, tra il “giochismo” d’importazione e quel realismo di matrice allegriana che non accetta repliche. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Como-Milan rappresenta una sfida tra due approcci opposti: la filosofia di Fabregas e il pragmatismo di Allegri.

L’allenatore Allegri si distingue per un approccio pragmatico, contrastando l’innovazione rappresentata da Cesc Fàbregas.

